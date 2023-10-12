盧卡古谷底反彈 全因有1位貴人相助

比利時前鋒盧卡古今夏以借用身份由車路士轉投羅馬之後，愈戰愈勇，近7場入7球，呢位30歲射手透露，今夏捲入轉會風波，一度前路茫茫，幸好有前國家隊隊友尼恩高蘭穿針引線，協助佢加盟羅馬，拯救足球事業。

比利時將於周六(14日)凌晨歐國盃外圍賽F組作客奧地利，由於奇雲迪尼布受傷缺陣，盧卡古將以隊長身份領軍出擊，賽前佢被傳媒問到今夏幾乎「失業」時，佢話：「好多人都知我唔多講嘢，只會合適時間發表意見，如果我講出今夏發生嘅事，大家一定會感到震驚，我現時只會專心踢波，做到最好，感謝尼恩高蘭幫助，令我可以加盟羅馬。」尼恩高蘭曾效力羅馬4年，佢親自聯絡呢支意甲球隊，遊說對方借用盧卡古。

盧卡古上季被車仔外借去國際米蘭，原本國米準備今夏買斷佢，但盧卡古卻私下答應加盟祖雲達斯，令國米憤而取消交易，最大鑊係盧卡古轉投祖記不成，車仔主帥普捷天奴亦冇意用佢，令盧卡古幾乎冇波踢，最後外借去羅馬。

值得一提，羅馬借用盧卡古嘅合約包括買斷條款，有權明夏以3,700萬鎊(約3.56億港元)正式收購佢，呢筆數額對於財力欠佳嘅羅馬而言，比較難負擔，所以盧卡古更加要交出超卓表現，先至可以說服會方買斷佢。