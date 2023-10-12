世盃外　安永佳與美斯同框　現身官方宣傳圖

2026世盃亞洲區外圍賽周四（12日）拉開戰幔，有人氣前鋒安永佳助陣的港隊，將會主場同不丹進行第一圈首回合賽事。賽前世盃賽會就於官方社交平台，公布了一張有安永佳及美斯的「合照」，獲不少港隊球迷瘋傳讚好，並留言為港隊打氣。

世盃亞洲區外圍賽燃起戰火，同日在世界另一端，已進行得如火如荼的世盃南美洲外圍賽，也上演多場激戰，為隆重其事，世盃賽會就上載了一幅編輯而成的「合照」，本月國際賽期有份出戰世盃外的多位亞洲及南美洲球星，包括阿根廷球星美斯、巴西門將艾利臣比加、烏拉圭中場費達歷高華維迪及港隊前鋒安永佳，都有份出現在相中，並寫上「兩大洲份、同一目標」。「合照」公布後獲不少網民「畀Like」，更有港隊球迷留言「We are Hong Kong」，為港隊打氣。

港隊於10月國際賽期展開2026世盃亞洲區外圍賽征途，於第一圈首戰坐鎮香港大球場迎戰不丹，早前幫助港隊於亞運歷史性闖入4強的安永佳，今次繼續有份入選大港腳名單。去年港隊相隔逾半世紀後，再取得「亞洲盃」決賽周入場券，作為港隊晉級功臣之一的安永佳，早前亦曾出現在「亞洲盃」官方宣傳海報上。