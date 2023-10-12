無緣再度上演逆轉　王欣瑜女單16強止步

「保誠香港網球公開賽」現正進行得如火如荼，其中周三（11日）有中國球手王欣瑜在女單16強與西班牙好手蘇莉比絲正面交鋒，惟王欣瑜激戰3盤以盤數1比2（4比6、6比4及1比6）落敗，未能繼今年美網第2圈，再次反勝蘇莉比絲。

4號種子王欣瑜今年8月於美網第2輪已與蘇莉比絲交手，當時王欣瑜先失1盤下，連贏兩盤反勝對手，晉級第3圈。是日再戰，王欣瑜又要再次在逆境中出發，先輸1盤4比6。不過王欣瑜第2盤抽擊質量有所提升，兼兩次打破對手發球局，一度以局數5比2領先，雖 然對手嘗試追近，但仍以6比4追成平手。

不過王欣瑜在決勝局處於被動，加上大意失誤有所增加，首兩個發球局皆被破發， 令蘇莉比絲「連破帶保」下，以局數4比0領先，幸好之後回敬1次破發「止血」，惟王欣瑜無法繼美網之後再次逆轉對手，決勝盤輸1比6，無緣晉級。

王欣瑜賽後坦言對手防守出色，直到第2盤逐漸入局，可惜決勝盤開局不順，導致落敗：「我覺得自己在第2盤打得較有耐性，可以跟蘇莉比絲打得有來有往，但到第3盤打得太急，令自己更難反勝。」

今場王欣瑜左腳包紥下繼續作戰，不過她指已習慣帶傷作戰，因此否認被傷勢拖累其表現：「其實我之前已有傷在身，可惜自己要長期征戰，難以有充足時間休息，不過要應付那麼多比賽，也代表我近年逐漸有所進步，才能在不少賽事皆打入較後階段。」