榜首關鍵戰強攻蘇格蘭　西班牙搶分大作戰

歐國盃外圍賽A組榜首大戰，西班牙主場硬撼蘇格蘭，西班牙曾於首循環不敵蘇格蘭，但呢支3屆歐國盃盟主已經重回正軌，勢必強攻對手。至於蘇格蘭5戰全勝，演出如有神助，亦唔會輕易束手就擒，雙方勢必有激鬥，考慮到西班牙近5場歐國外4次總入球開3球或以上，一於捧中位數2.5球嘅入球大。（周五凌晨2時45分開賽）

踢少一場嘅西班牙現時4戰取得3勝1負，落後榜首蘇格蘭6分，同時領先第3位挪威2分，為爭出線不容有失。「鬥牛兵團」自上年12月由富安迪接手後成功改造，由傳統「傳控踢法」，變成更着重進攻效率，入球數字明顯增加，近兩仗歐國外合共轟入13球。

鋒線上嘅艾華路莫拉達、費倫托利斯、祖斯奴都有上乘入球能力，加上吸取首循環作客0比2輸畀蘇格蘭嘅教訓，今仗勢必先下手為強，爭取盡快領先，奪取主動權。

另邊廂，蘇格蘭可以保持外圍賽5戰全勝，證明球隊具備恆之有效戰術，佢哋踢法比以往進取，5場勝仗有4場淨贏對手2球或以上，中場麥湯米尼已有6球進帳，今屆射手榜僅次於比利時前鋒盧卡古，加上佢上仗英超梅開二度，協助曼聯奇迹反勝賓福特，腳風超順，今場隨時又入波。由於蘇格蘭出線機會樂觀，球員心理包袱較輕，無懼同西班牙鬥攻，有利製造大比數賽果，2.5球嘅入球大值捧。

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