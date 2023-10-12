皇馬出手綁實2位中場　已同5大主力續約

皇馬再次出手同主將續約，「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)及西班牙傳媒不約而同報道，「銀河艦隊」已經同2位中場卡馬雲加、費達歷高華維迪達成協議，兩人續約至2028年，並將毀約金大幅增加至10億歐元(約83億港元)，避免被其他球會挖角，皇馬近期已先後同5位主力續約，鞏固班底專心爭標。

卡馬雲加、費達歷高華維迪原本都係2027年夏天約滿，雖然今次只係延長多1年合約，但兩人都獲得加薪，作為佢哋表現出色嘅回報，最關鍵係將毀約金提升至10億歐元，以免有後患。

現年20歲嘅卡馬雲加2年前由雷恩加盟皇馬，經過教練安察洛堤改造後，表現愈來愈成熟，唔止勝任守中場，並且可以客串左後衞，已成為法國國家隊常規球員。至於25歲烏拉圭國腳費達歷高華維迪技術更加全面，可以踢中場同翼鋒，並具備遠射能力，今季上陣11場入1球及3次助攻。

皇馬早前已經同雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、艾達米列達奧續約，依家加埋卡馬雲加、費達歷高華維迪，穩定未來5年主力人腳。