香港隊　家人面前開齋　米高：我哋會入更多波

港隊周四（12日）出戰世盃外亞洲區首圈賽事，乘主場之利，首回合以4比0擊敗不丹，其中前鋒米高成功斬獲處子球，兼在賽事中頭槌梅開二度。這位19歲入籍兵就對在主場球迷及家人面前，取得港隊開齋波感開心，並講到與一班港隊前線隊友磨合的情況。

於上月友賽對汶萊上演港隊地標戰的米高，今場繼續為大港腳擔正出任箭頭，上半場兩度靠頭槌攻破對手大門，成為贏波功臣。賽後被選為今場最佳球員的米高，隨主教練莊恩安達臣出席記招，分享到此刻心情：「入波感覺好好，我想攞到更多士哥。」

米高家人今場總動員入場觀戰，其中就包括爸爸哥連斯。「米高今日做得好好，佢年紀仲細，仲有好多進步空間。」這位晨曦名宿賽後一臉自豪，向記者笑說到。米高也走到看台，接受家人的祝賀，他不忘分享與爸爸的短暫交流：「佢讚我話終於識得用頭入波，爸爸對我不嬲要求嚴格，今場如果再冇入波，番到屋企佢實又好多嘢講。」

下半場安永佳後備入替後，米高一度與他聯手攻堅，但兩人首次合作僅10分鐘左右，就以米高因傷退下火線作結，賽後米高也透露自己的傷勢：「喺球會嘅時候我嘅大腿後肌就有啲傷，今場比賽後段再感到有啲唔舒服，穩陣起見所以要求被調離場，但我有信心下場可以候命。」他續指與安永佳等一班港隊隊友磨合得不錯：「我哋係場上一齊享受比賽，我同Matt（安永佳）今場合作時間雖然唔長，但只要我哋繼續合作，相信日後可以一齊為港隊入好多波。」