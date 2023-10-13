意大利2英超球星涉非法賭波　即時踢出國家隊

意大利即時踢走辛度東拿利同尼高路辛尼奧路。

意大利準備2場歐國外大戰前爆出震撼醜聞，2大球星辛度東拿利同尼高路辛尼奧路涉嫌非法賭波，周五(13日)被警方喺集訓基地問話後，已被即時踢出國家隊大軍，提早返到所屬英超球會。據報2位球星一旦罪成，可能面臨長達3年嘅停賽期。

意大利國家隊目前喺佛羅倫斯備戰歐國外，周日(15日)凌晨主場對馬爾他，下周三(18日)再作客英格蘭，但意大利警方周五突然去到集訓營調查，辛度東拿利同尼高路辛尼奧路喺國家隊團長保方陪同下，分別接受警方問話，2人涉嫌喺意甲效力期間進行非法賭波。意大利足總隨後發聲明，證實2位球星暫時唔適合應付比賽，提前返去所屬球會紐卡素同阿士東維拉。

喺意大利有「狗仔隊之王」稱號嘅哥朗拿，近日踢爆球圈非法賭波活動，祖雲達斯中場法基奧利日前已率先被警方調查，之後輪到辛度東拿利同尼高路辛尼奧路被開名，消息指尼高路辛尼奧路面臨嘅指控最嚴重，因為佢下注嘅賽事，涉及佢當時所效力嘅羅馬，投注自己有份參與嘅比賽係「罪加一等」。

英超球星史杜列治、艾雲東尼等都曾因非法賭波被停賽，但意大利對呢方面嘅規限更加嚴格，球員被禁參加所有足球賽事，包括海外賽事嘅投注，罪成嘅話可能面臨最少停賽3年以及巨額罰款，而且停賽令係會全球執行，意味已經轉會紐卡素嘅辛度東拿尼、以借用身份加盟阿士東維拉嘅尼高路辛尼奧路，喺英超都要停賽。

今次賭波事件震撼意大利，連體育部長阿布迪都公開支持足總踢2人出國家隊嘅做法：「意大利面臨最關鍵嘅賽事，即係球場外嘅公平同正當行為，足球體系嘅信任度比起2場外圍賽重要得多。沉迷賭博並唔係足球事件，而係社會問題，將2位球員送返屋企係正確決定，亦係出於對佢哋嘅保護。」