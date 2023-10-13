【有片】麥湯米尼轟入0角度罰球　慘食詐胡

蘇格蘭中麥湯米尼喺曼聯雖然唔受重用，但佢周五(13日)歐國外再次展示精湛射術，作客西班牙一仗喺底線主踢罰球，近乎「0角度」下直接轟入，不過VAR翻睇後認為有蘇格蘭球員喺越位位置影響比賽，累麥湯米尼慘食詐胡。

麥湯米尼夏天幾乎被曼聯賣走，今季各項賽事亦只係踢過2場正選，不過上場聯賽對賓福特，後備入替後喺補時梅開二度，幫曼聯戲劇性贏波。事實上麥湯米尼嘅入球能力，喺蘇格蘭國家隊「響晒朵」，歐國外頭5輪攻入6球，今仗作客西班牙踢到60分鐘仲係0比0嘅時候，蘇格蘭左路底線附近獲得罰球，麥湯米尼主射直飛死角，但當麥湯米尼同隊友瘋狂慶祝，VAR突然介入，球證睇完後將入球作廢，激到麥湯米尼怒掟水樽洩忿。

最初VAR認為積亨特利侵犯西班牙門將烏尼西蒙，不過當時兩人接觸輕微，引起唔少爭議，但歐洲足協賽後報告就「更改」原因，話積亨特利處於越位位置，對西班牙門將撲救做成影響，所以判入波係詐胡。

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蘇格蘭中場約翰麥甘尼賽後不滿表示：「世界上冇門將可以救到呢球波，個判決只係50/50，VAR改變佢哋嘅作廢原因，證明判決唔係『明顯錯誤』，實在令人失望。」雖然麥湯米尼未能增添入球，蘇格蘭最終亦輸0比2，但佢嘅入球能力絕對值得曼聯同蘇格蘭好好利用。