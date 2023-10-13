世盃外　香港隊啟程赴不丹　次回合再鍊過

香港男子足球代表隊周五（13日）啟程赴不丹，備戰下周二（17日）世盃外圍賽第一圈次回合賽事。兩名剛獲補選的東方球員余在言（Jesse）、黃梓浩，出發前同樣表示開心。而主教練莊恩安達臣則解釋了今次補選兩人的原因，並再次就球會需要在國際賽期，參與本地比賽表達不滿。

港足周四晚上才在主場大勝4球，翌日下午即啟程前往不丹出戰次回合賽事，雖然羅素因簽證問題擾攘了一番，但23名球員包括剛獲補選的余在言、黃梓浩最終仍順利出發。大軍稍後時間會先到泰國曼谷，停留一日後，周六再到印度轉機赴不丹廷布，作最後備戰。

由於中堅勞烈斯需要提早返回中超球隊大連人報到，翼鋒艾華頓又因傷退隊，足總昨日凌晨宣布補選余在言(Jesse)、黃梓浩，對此主教練莊恩安達臣亦有解釋：「Jesse喺亞運令我印象深刻，佢進步好大，場上鬥心十足，絕能可以應付到大型國際賽事。至於『黃梓』一直係我嘅心儀人選，加上球隊目前仲有4個中堅，所以我決定揀埋佢。」除此之外，「賽馬會菁英盃」在國際賽期繼續進行，安帥坦言大感不解，承認影響其今次補選決定：「無錯！我唔鍾意足總喺國際賽期安排球會級別賽事，咁對代表隊、球會同球員都好困擾。」

至於黃梓浩、余在言兩人則對補選入隊感到開心，其中「黃梓」提到自己昨晚亦有觀看首回合賽事，承認港隊下半場表現有所滑落，希望今仗可以踢得更好，以一場漂亮勝仗報答球迷支持。Jesse 則盼爭取上陣時間，藉此證明自己：「啱啱先知原來不丹屬於高原地區，第一次喺高原比賽，應該係一個幾好嘅經驗，希望幫到港隊贏波，唔好辜負安帥對我嘅期望。」