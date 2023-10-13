區天駿奪洲際GT賽美國站冠軍

香港賽車運動員區天駿（Antares）繼今年在比利時斯帕24小時耐力賽（24 Hours of Spa）取得勝利後繼續維持強勢，早前在美國印第安納波利斯8小時耐力賽中奪得Pro-Am 盃亞軍。Antares所駕駛的20號Huber Motorsport保時捷911 GT3 R戰車在現存歷史最悠久的印第安納波利斯賽道上獲得全場排頭位資格，是繼早前的斯帕大賽後連續奪得頭位，再次震驚賽場。而在車隊的首次美國比賽中，區天駿和他的兩名德國藉隊友Alfred Renauer及Laurin Heinrich獲Pro-Am盃亞軍，以及洲際GT挑戰賽獨立盃冠軍，以最高積分完成比賽，並將年度冠軍爭奪戰帶到12月舉行的最終戰阿聯酋海灣12小時耐力賽。

繼今年夏天奪得斯帕24小時耐力賽組別冠軍後，區天駿再次攜手Huber Motorsport車隊出戰印第安納波利斯8小時耐力賽，車隊有一個正面的開始，在排位賽中表現出色，領先第2名的專業盃組別（Pro Cup）0.03 秒，取得全場頭位。可是考慮到22台參賽車的實力，其中一半是坐擁全職業車手陣容的專業盃賽車，在充滿挑戰性的8小時比賽中，Huber Motorsport車隊很難保持領先優勢。

20號戰車由Alfred Renauer負責起步，果然在首個小時內逐漸被專業盃對手超越。區天駿在第2個小時接棒駕駛並保持Pro-Am盃的領先位置，區天駿連續駕駛兩小時，表現出非凡的速度，成功抵擋其他選手。不幸車隊在進站方面不太順利，20號賽車受安全車影響，錯過提前進站的機會，落後於其他在全場慢駛下完成進站的車手。由於比賽策略不同，20 號賽車一度跌至組別第8位，全場第19位之劣勢。

車隊在剩餘的5個小時全力反擊，3位車手憑藉穩健的策略和一致的速度，入夜前收復失地，重回頒獎台爭奪戰。此時距離比賽結束還有2小時，20號賽車不斷追逐組別的頭車，相信有能力爭奪組別冠軍。可惜剩餘的比賽時間不足，20號賽最終獲得Pro-Am盃亞軍，落後組別冠軍30秒，以全場第7名衝過終點線。

區天駿在今場比賽同時成功在IGTC獨立盃兩連勝，獲得25分並拉近與積分榜首之差距。這項全球巡迴賽的年度冠軍爭奪戰將予阿布達比雅斯碼頭賽道上演。同時，Antares將透過這場12小時耐力賽為明年的亞洲利曼系列錦標賽作準備，該系列將於2024年2月在同一賽道舉行兩場比賽。