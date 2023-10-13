保誠網賽　笑容冧爆球迷　查維辛今季首闖4強

「保誠香港網球公開賽」周五（16日）繼續於維多利亞公園網球主場展開8強，其中1場焦點大戰由首次來港的3號種子比利時好手瑪天絲惡戰6號種子的意大利好手查維辛，最終查維辛直落贏兩盤6比4及6比3，躋身個人今季首個4強。

意大利的查維辛今場比賽成為球迷所愛，不論任何情況，她臉上都掛上燦爛的笑容，被形容為「開心果」，她賽後更與球迷自拍，相當親民，她笑言常常掛上笑容是為了讓自己學會以輕鬆的心情，應付比賽。

瑪天絲與查維辛的實力接近，目前世界排名分別位列第41和42位，不過瑪天絲首盤失誤較多，已被破發兩局，反觀查維辛愈戰愈勇，於緊接的發球局以「Love Game」保發，加上勇於上網前截擊，在一度領先4比1的情況下，以6比4先下一城。這位29歲的意大利女將在第二盤狀態依然勇銳，繼續打出刁鑽落點調動對手，牢牢掌握主動權，最終再贏6比3，直落兩盤晉級4強。

查維辛賽後指，藉着瑪天絲在第2盤大意失誤漸多，令自己得以一度領先5局，但對方作最後掙扎，令差距曾經拉近：「這是一場難度很大的比賽，早前我曾輸過瑪天絲，我很開心首次來港能夠躋身4強，這也是我今季首次打入準決賽。」