港隊98名運動員出戰亞殘運　余翠怡戰6項多線爭牌

杭州亞殘運將於10月22至28日舉行，今屆港隊將派出98名運動員出戰11個項目。「4朝元老」輪椅羽毛球運動員陳浩源表示，最後一屆亞殘運感覺不捨，希望讓香港市民看到他們努力的成果。至於「輪椅劍后」余翠怡將出戰6個項目，多線爭牌，她表示：「希望透過電視轉播、媒體報道令更多市民認識香港殘疾運動員。」

東京殘奧奪得銅牌的輪椅羽毛球代表陳浩源即將出戰個人第4屆亞殘運，上屆奪得男子單打 WH2銀牌的他表示，有感身體逐漸不適應高強度訓練，明年殘奧運之後就會退役：「其實在東京殘奧之後我已經想退下來，但因為不滿意獎牌顏色（銅牌），希望再做好點。為準備今屆亞殘運及殘奧，我放在球場的時間比以前更多，但同時在醫療室的時間都多過以前。輪椅羽毛球是對身體要求很高的項目，而38歲不是一個可以開玩笑的年紀。」殘疾人羽毛球隊派出7名運動員參賽，除陳浩源之外，東京殘奧SH6級男單摘銀的朱文佳亦是「獎牌希望」，上屆奪金的他有望再次踏上頒獎台。

上屆亞殘運奪金牌的「輪椅劍后」余翠怡今屆將出戰女花、女重及女佩個人及團體賽共6個項目，她表示：「女花個人賽希望可以衞冕，女重則希望可以比上屆銅牌更進一步。」連計遠東及南太平洋殘疾人運動會，余翠怡已出戰6屆亞洲綜合運動會，她對於今屆有電視台（港台電視32）轉播賽事感鼓舞：「希望大家支持香港運動員，無論健全與否，大家都付出很多，經歷過很多艱辛。」

BC4級硬地滾球代表梁育榮迎來第4屆亞殘運，他表示上屆未能在個人賽及雙人賽贏獎牌感失望，今屆捲土重來望發揮水準，享受比賽。另外，上屆奪得1金1銀的草地滾球代表郭永，對於下屆亞殘運不設草地滾球大感可惜：「草地滾球是一個很適合殘疾人士玩的運動，其實亞洲一直發展緊，好失望名古屋舉辦不到。今屆國家隊佔主場之利，應該是我們最困難的一屆，但我們都會做足準備。」