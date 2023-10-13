足總盃　深水埗遇香港U23打頭陣

2023/24「足總盃」周六（14日）假旺角大球場揭開序幕，打頭陣有深水埗與香港U23上演第一圈對決。近日再有新外援來投的深水埗，能否繼早前「高級組銀牌賽」開齋後延續盃賽運，值得期待；至於香港U23則要繼續為爭取季內首勝而努力，戰意毋庸置疑。（TVB J2周六下午3時直播）

深水埗周日(8日)宣布一口氣簽入3位外援，包括塞爾維亞孖生兄弟艾雲馬高域和雲尼馬高域，以及南韓後衞宋柱浩，3人已經投入球隊訓練，主教練鄧冠研形容幾位新援頗具質素，惟狀態有待提升，今場能否登場要視乎註冊情況。上季深水埗兩次與香港U23交手都成功贏波，但「鄧Sir」就認為往績不可作準：「我哋今季正選比上季好唔同，比上季更年輕；見到香港U23嘅球員，經過本地聯賽同國際賽嘅磨練後，心理同對抗性都有明顯進步，相信今場戰況會非常接近。」主力前鋒柏羅邦上場因傷倦勤，「鄧Sir」透露這位泰國前鋒傷勢有待觀察。

香港U23原訂上周日在聯賽挑戰傑志，惟因颱風「小犬」來襲要擇日再戰，主教練司徒文俊透露球隊復操後有加大訓練量，相信近兩周時間沒有比賽，對球員狀態會影響不d大。「司徒Sir」承認對手增兵後實力必定有所提升，對球隊的挑戰會更大，但強調會繼續主動出擊：「我哋希望踢得主動啲，見到對手之前比賽，防守陣型都比較緊密，要諗點樣用唔同方面製造更大進攻空間。」亞運兵鄭進泓今場重返大軍名單，惟劉家喬及曾以行已離隊到海外留學，至於雲天樂等傷兵仍須時間康復。

【兩隊預計正選陣容】

深水埗

門將：31.李溢晉

後衞：20.波比 4.浦敏 72.拿亞 41.梁星耀

中場：10.小池晃廣 24.顏卓彬 17.黃琛喆

前鋒：77.張廣然 21.陳灝 15.尼高拉斯

香港U23

門將：29.鄧梓朗

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 5.梁煒烽 21.林智豐

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 9.何家智 3.李樂謙