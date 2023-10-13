賽馬會菁英盃　新秀孭飛！理文迎戰均業北區

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「賽馬會菁英盃」周六（14日）於小西灣運動場上演B組「雙料娛樂」。頭場先由開季5戰全勝的理文，對戰新升班球隊均業北區。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）尾場則由傑志繼9月尾聯賽後，再次遇上季初表現未如理想的標準流浪。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文上季於「賽馬會菁英盃」屈居亞軍，今季捲土重來，主教練曾昭達表示會繼續以鍛鍊年輕球員為目標：「想畀多啲機會一班由理文青訓學院升上嚟嘅年輕球員，希望佢哋盡力發揮，唔使有太大壓力。」「黃黑軍團」雖然有張憙延完成亞運之旅後已歸隊，但胡晉銘、黃威及安尼亞要為各自代表隊出戰國際賽，上場「見紅」的保利臣則要停賽，至於艾華頓及基華尼頓等傷兵均上陣成疑。

賽前理文公布提拔詹皓臻及黃朗嘉兩位青年軍小將，至於另一位有望上演地標戰的門將潘尚希（Cyrus），今季就被球隊寄予厚望。上月底才渡過17歲生日的Cyrus，由季初已隨理文操練，他認為身形屬自己的最大優勢，但承認腳下功夫仍有待磨練。首戰面對北區，Cyrus說有留意這支港超新軍的表現：「佢哋幾位外援都好有質素，另外中場嘅劉君正嘅傳波好有威脅，呢方面我哋會留意多啲。」

上仗鬥標準流浪的聯賽因颱風延期，均業北區相隔約兩星期才再有比賽，主教練梁志榮坦言球員狀態受到影響，他透露馬圖斯、伊泰路2名外援因傷或未能上陣，好消息是剛征戰亞運的林樂勤、葉卓文能夠披甲。「細榮」續指這組爭出線有難度，今仗希望趁理文無法「夫添」下，藉此收窄差距：「理文要出3個U22，又有主力停賽、踢國際賽，相信佢哋會輪換。」此外，「細榮」又不忘提醒陣中超聯經驗不足的年輕球員：「所有嘢簡單行先，攞咗信心表現自然會好。」

與理文、傑志同組，U22中場劉君正指屬於一次很好的挑戰，「黃黑軍團」今仗雖有多名主力缺陣，但「君正」直言不可輕舉妄動，先求有分落袋：「理文後備兵力雄厚，能力唔會差過正選好多。我哋唔驚犯錯，會盡力表現自己，希望可以帶到啲驚喜比球迷。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：25.潘尚希

後衞：26.黃俊皓 5.余煒廉 14.荷西安祖 12.羅焯熙

中場：18.許可臻 16.顏樂楓 10.亞哥斯達

前鋒：11.鄭兆均 20.保連奴 17.張憙延

均業北區

門將：16.張桂華

後衞：2.張俊軒 3.柏度 6.葉卓文 4.韋法頓

中場：11.肯迪 22.劉君正 14.何振廷

前鋒：20.陳曜燃 13.朱偉鈞 27.林樂勤