賽馬會菁英盃　傑志殘陣鬥標準流浪

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周六（14日）於小西灣運動場上演B組「雙料娛樂」。頭場先由開季5戰全勝的理文，對戰新升班球隊均業北區。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）尾場則由傑志繼9月尾聯賽後，再次遇上季初表現未如理想的標準流浪。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

由於丹卓斯基、祖連奴、伊高沙托尼、金信煜，以及U22門將石皓心均要養傷，奧拿斯又因事缺陣，加上9名球員要隨港隊作客不丹，傑志賽前特意從U18提升了數名小將。暫代主教練金東進承認陣容不整下，要面對實力強勁的流浪會十分困難：「上次即使贏流浪，但佢哋踢得唔差，要留心伊巴謙嘅速度，同埋神田夢實處理嘅死球，希望黃洋同其餘外援，可以喺場上帶住班後生仔。」

馬斐上仗後備入替，迎來其港超地標戰，這名前鋒表示十分開心，希望今仗鬥流浪可以獲得更多上陣時間，自己會全力爭取入球：「上場落場前都有少少緊張，但失誤比預期少，有一腳射門入咗會更好，把握力需要提升。上到嚟職業，速度上優勢冇咁明顯，要啲時間適應。」

傑志即使缺少多名主力，但標準流浪總教練王家中（Henry）認為，對手實力不會因此削弱太多，強調今仗目標贏波，取得出線關鍵3分：「傑志仲有好多高質素外援同年青球員，影響唔大。相反流浪有啲U22因為上堂，間中出席唔到球隊操練，默契或有影響。佢哋基本功都算可以，但攻守意識仲要加強。」陣容方面，亞運4強功臣林衍廷已重投訓練，有望趕及披甲，惟李毅凱因出戰國際賽，將繼續缺陣。

年僅17歲的中場趙正宇今季才升上一隊，他形容超聯氣氛很好，自己十分期待遇上勁旅傑志，希望可以幫助球隊獲勝：「自己身型同經驗輸蝕，對邊隊都會難踢，反而做好自己最緊要，落到場唔好輕易失波，發揮保持穩定。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1 王振鵬

後衞：15 羅拔圖 74 甘智健 4查理史葛 11伊卜拉伊木庫爾班

中場：17米基爾 19 黃洋10基爾頓

前鋒：96馬斐 89恩查 32袁振謙

標準流浪

門將：1 盧兆崎

後衞：12 盧均宜 4金旻奎 2馬相訓 6朴鍾範 17龍梓軒

中場：20 趙正宇 5林遼太 22陳耀祖

前鋒：21伊巴謙 44神田夢實