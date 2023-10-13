精銳盡出往績佔優　惡客法國反轉荷蘭

歐國盃外圍賽B組焦點大戰，荷蘭主場硬撼法國，榜首法國5戰5勝，兼保持不失球，包括首循環大勝荷蘭4比0，實力大超班，今仗再遇信心佔上風。反觀荷蘭遇強即屈，加上兩位射手加普、迪比受傷缺陣，令球隊雪上加霜。翻查雙方近5次交鋒，法國取得4勝1負，上盤讓平半值得追捧。（周六凌晨2時45分開賽）

荷蘭喺歐國外4戰取得3勝1負，排第2位，落後緊法國6分，並同第3位希臘同分，但荷蘭踢少一場，為力保前2位出線席位，搶分鬥心有保證。不過，「橙衣兵團」陣容不整，鋒線缺少兩位主力射手加普、迪比，攻力大受削弱，特別係目前隊內前鋒韋格賀斯、當耶爾馬倫入球率低，要攻入「高盧雞」大門非常困難。

此外，荷蘭遇上傳統強隊，往往陷入劣勢，除咗歐國外吞法國4蛋之外，亦喺6月歐國聯4強被克羅地亞淘汰，並於季軍戰不敵意大利，面對處於顛峰嘅法國，前景更加唔樂觀。

5度交鋒「高盧雞」4勝

至於法國今次精銳盡出，基利安麥巴比、基沙文、基奧特等猛將都有入選，加上主帥迪甘斯已領軍11年，成功建立一套有效戰術，球隊曾打入2016年歐國盃決賽，而近兩屆世盃都能進身決賽，就係最佳實力證明。加上馬古斯杜林、卡馬雲加、曹亞文尼等後起之秀亦有出色發揮，球隊集經驗及活力於一身，等閒之輩難以同佢哋抗衡，更何況法國「格食格」剋住荷蘭，有力再下一城。

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