保誠網賽　費蘭迪絲成球迷新竉　明鬥比蓮高娃爭入決賽

「保誠香港網球公開賽」周五（13日）較後時間上演另1場焦點賽事，由2021美網亞軍費蘭迪絲，與捷克的科奴維杜娃正面交鋒。最終大受香港球迷歡迎的費蘭迪絲直落兩盤贏7比6，6比2輕取捷克的科奴維杜娃，順利晉級4強，周六（14日）與比蓮高娃爭決賽資格。

世界排名60位的費蘭迪絲，面對88位的科奴維杜娃，整體考驗不大。雖然兩人首盤鬥得較激烈，但費蘭迪絲在決勝局贏細分7比2先拔頭籌。這位加拿大球手是役狀態非常理想，多次嘗試打出較深入的落點，都能得心應手，令科奴維杜娃處於被動，並於第4盤成功破發，並於緊接1局「Love Game」保住發球局，以局數4比1領先，奠定勝利基礎。

費蘭迪斯之後延續其火熱狀態，即使面對科奴維杜娃放短球及抽擊，她皆能及時到網前，以妙絕手感瓦解對方攻勢，直接得分，贏得全場觀眾掌聲及歡呼，最終掌握比賽節奏的費蘭迪絲，於第8局再度破發，再贏1盤6比2，強勢晉級。

首度來港的費蘭迪絲，連日來大受本地球迷歡迎，她對此感到十分鼓舞及享受，盼望將來會有更多球迷入場觀看女子網球比賽。她又感覺自己的狀態正不斷提升，但強調不會因而掉以輕心：「前兩場打得頗辛苦，到今場終於學懂更放膽去打，很開心看見自己狀態1場比1場好，但不代表能就此放軟手腳，明天依然要努力應戰，全力爭勝。」