福布斯榜：C朗收入多過美斯尼馬總和

《福布斯》剛公布2023年足球員最高收入排名，C朗毫無懸念獨佔榜首，年收入高達2.6億美元(約20億港元)，多過美斯同尼馬兩人收入總和，不過C朗年收入一哥地位只係暫時，因為如果美斯同穆罕默德沙拿願意去沙特搵食，隨時可以過C朗頭。

C朗加盟沙特球隊艾納斯已經10個月，年收入亦暴升，由去年1.2億美元增加到2.6億美元，上升1.4億美元，成為真正嘅「打工皇帝」，《福布斯》將球員收入分成兩大類，就係年薪同贊助收入，C朗年薪為2億美元，贊助收入為6,000萬美元。

排第2係美斯，佢今夏由巴黎聖日耳門轉投國際邁亞密，收入並無太大上升，年薪6,500萬美元，贊助收入7,000美元，總收入1.35億美元(約10.5億港元)，不過傳聞今年夏天，沙特球隊希拉爾向美斯開出4億歐元年薪，只係美斯並無答應，否則佢嘅收入已經超越C朗。據報希拉爾近日打算向國際邁亞密高價借用美斯半季，如果美斯答應，佢嘅年收入勢必暴升。

巴西王牌尼馬排第3，佢今夏由巴黎聖日耳門轉投沙特球隊希拉爾，年薪8,000萬美元，贊助3,200萬美元，總收入1.12億美元(約8.7億港元)，但係佢同美斯嘅總收入加埋，都唔夠C朗多。

前3名之外，值得留意嘅係排第7嘅穆罕默德沙拿，佢暫時年收入只有5,300萬美元，包括年薪3,500萬美元，同1,800萬美元贊助收入，不過今夏沙特球隊伊蒂哈德曾向利物浦開出超過2億鎊收購，周薪係極度誇張嘅500萬鎊，最終紅軍未有答應，事後伊蒂哈德方面揚言唔會放棄，會喺下個轉會窗再度挖角，如果成交，沙拿嘅收入勢必威脅到C朗嘅一哥地位。

2023年足球員最高收入十大

1. C朗 2.6億美元

2. 美斯 1.35億美元

3. 尼馬 1.12億美元

4. 基利安麥巴比 1.1億美元

5. 賓施馬 1.06億美元

6. 艾寧夏蘭特 5,800萬美元

7. 穆罕默德沙拿 5,300萬美元

8. 沙迪奧文尼 5,200萬美元

9. 奇雲迪布尼 3,900萬美元

10. 哈利卡尼 3,600萬美元