甲一「雙南戰」打頭陣　福建對東方有得睇

甲一男籃聯賽將於下周二（17日）開鑼，on.cc東網及港台32將一連兩晚為球迷免費播放兩日的頭場賽事，包括10月17日南華對南青，以及10月18日康仁福建對香港東方，兩仗都是今季首次對碰戲碼，而一眾港隊代表經過亞運洗禮後表現如何，將成球迷焦點所在。（on.cc東網周二及周三晚上7時直播，而港台電視32周二及周三晚上10時30分播映）

10.17「雙南戰」兄弟球隊對壘，互相很熟悉打法，但每次交鋒兩軍都全力以赴，南青小將們更搏命爭取表現，事實上，南華陣中4名球員蘇柏軒、艾斯比列圖、鄭凱安及陳怡富去季也是南青一員，故今場亦是他們倒戈之戰。南華主力葉耀邦、曾湛元及林民淇剛代表香港隊分別出戰亞運五人籃球及三人籃球賽，與亞洲高水平球隊切磋，甚有得着，其中葉耀邦於對沙特阿拉伯一役中，助攻助守表現突出，貢獻「雙雙」11分及11籃板，且看他回到熟悉的修頓場館有何驚喜表現。

10.18頭場上演的「福東之戰」，亦是兩軍今季第一次交手，香港東方4名亞運代表徐遠成、卜聿揚、陳兆榮及梁嘉顯狀態不成問題，將與基拔及麥洛連兩位高大援將出戰，全力爭標。反觀康仁福建對上一仗銀牌已是8月中旬，眾將「餓波」程度應更甚，究竟福建如何招架力爭勝仗，大家拭目以待。無論入場，或看直播，一齊為甲一球隊加油！

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