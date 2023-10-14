C朗轟入2球　葡萄牙提早打入歐國盃決賽周

周六(14日)凌晨歐國盃外圍賽J組，葡萄牙主場以3比2擊敗斯洛伐克，以7戰全勝無敵姿態，提早3輪取得明年決賽周入場券。38歲C朗寶刀未老，今仗梅開二度，以125球再次刷新球壇史上男子國家隊球員最多入球紀錄，呢位射手更加有望成為史上首位6次參加歐國盃決賽周嘅球員。

今場雖然係榜首之戰，但雙方實力有明顯距離，開賽18分鐘，般奴費南迪斯傳畀由干卡路拉莫斯頂入打開紀錄，跟住C朗射入12碼，葡萄牙上半場已經領先2球。換邊之後，斯洛伐克雖然由左後衞漢古入波追番1球，但葡萄牙2球星合作，般奴費南迪斯再次貢獻助攻，由C朗射入，就算斯洛伐克靠盧保卡建功追至2比3，但無阻葡萄牙提早取得出線權。

賽後C朗表示未打算退役：「我只專注短期內事情，唔去諗未來，有人話我會踢到40、41歲，但我並冇定下呢種目標，總之依家好享受比賽，身體感覺良好。」事實上，C朗愈老愈勇猛，125球國家隊入波之中有73球係30歲之後射入，一般相信只要佢冇受傷，將會為葡萄牙出戰明年6月喺德國舉行嘅歐國盃決賽周，令佢成為史上首位6次參加呢項大賽嘅球員，破紀錄指日可待。