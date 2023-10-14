麥巴比入波超越柏天尼　法國6戰全勝出線

周六(14日)凌晨歐國盃外圍賽B組大戰，法國憑基利安麥巴比梅開二度，作客以2比1擊敗荷蘭，6戰全勝提早2輪獲得明年決賽周入場券，麥巴比喺國際賽已累積入42球，超越法國殿堂級名宿柏天尼嘅國家隊入球數字，直逼球隊史上入球王基奧特嘅紀錄。

基利安麥巴比喺巴黎聖日耳門連續4場食白果，但今仗為法國上陣表現脫胎換骨，開賽7分鐘接應右路傳中凌空抽射入網，換邊後遠射入世界波，為法國領先2球。荷蘭要等到83分鐘先至由首次上陣嘅21歲左閘昆連斯治赫特文入波追至1比2，但為時已晚，無法收復失地。

主角基利安麥巴比為法國累積入42球，超越柏天尼，升上國家隊歷史射手榜第4位，雖然仍然落後一哥基奧特12球，但由於基奧特已經37歲，國家隊上陣機會所剩無幾，24歲嘅麥巴比要做法國史上射手王，只係時間問題。

同組另一場，希臘作客以2比0擊敗愛爾蘭，升上第2位，領先第3位荷蘭3分，但荷蘭踢少1場，雙方將於下周二(17日)凌晨交鋒，由希臘主場迎戰荷蘭，成為兩軍爭出線生死戰。