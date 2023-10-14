佐敦軒達臣慘遭噓爆　修夫基狠批球迷無理取鬧

英格蘭喺周六(14日)凌晨熱身賽主場以1比0小勝澳洲，「三獅兵團」今仗以副選出擊，包括由佐敦軒達臣擔任隊長，呢位33歲老將被指為金錢放棄原則，去沙特阿拉伯掘金，遭英軍球迷噓爆，但領隊修夫基仍然力撐佢，並批球迷無理取鬧。

英格蘭將於下周三(18日)歐國盃外圍賽主場迎戰勁敵意大利，今場熱身賽明顯有所留力，射手哈利卡尼、中場大將祖迪比寧咸、迪格蘭賴斯都冇上陣。「三獅兵團」仍然技勝一籌，57分鐘基亞利殊起腳，奧尼屈堅斯剷射入網，呢位27歲阿士東維拉前鋒近2次為英格蘭上陣都入波，但2場比賽相隔563日。

不過，今場主角卻係佐敦軒達臣，佢踢到62分鐘被換走時，遭英軍球迷噓爆，皆因呢位前利物浦隊長原本一向支持性小眾，但卻接受70萬鎊(約664萬港元)周薪合約，加盟沙特豪門伊蒂法克，沙特阿拉伯被指壓迫同性戀以及婦女權益，所以佐敦軒達臣被批評為金錢放棄原則，係「偽君子」。今仗係佐敦軒達臣去沙特掘金後，首次為英格蘭主場上陣，立即遭球迷「熱烈招呼」。

賽後主帥修夫基力撐佐敦軒達臣：「我真係難以理解球迷嘅行為，軒達臣為國家隊上陣79次，係1位好有承擔嘅球員，無論場內場外都發揮重要作用。」修夫基言下之意，將會繼續重用佐敦軒達臣。