WTT阿曼挑戰賽　朱成竹拍吳詠琳坐銀望金

香港乒隊再傳喜訊，朱成竹繼上周在世乒巡迴賽WTT蘭州站獲得女雙季軍之後，轉戰WTT阿曼挑戰賽夥拍吳詠琳保持氣勢，力挫中華台北組合黃怡樺／陳思羽闖入決賽。至於亞運男單銅牌得主黃鎮廷則拍住何鈞傑，在男雙4強不敵德國組合，獲得季席。

朱成竹上站與杜凱琹在蘭州取得女雙銅牌，今站轉拍檔與吳詠琳同樣有火花，16強先淘汰法國組合，再於8強以3比1力挫倪夏蓮與Sarah De Nuttei的盧森堡組合，接着在4強面對極具實力的黃怡樺／陳思羽，雙方打得激烈，港隊開賽連輸兩局一度陷入劣勢，但「朱吳配」在壓力下愈戰愈勇，連追兩局下並在決勝局打到刁時，終以9比11、10比12、11比7、11比5、13比11險勝，取得決賽席位，將與土耳其及塞爾維亞的跨國組合爭逐后冠。

至於男雙組合黃鎮廷與何鈞傑，先後於以３比０擊敗阿曼組合及比利時男雙，但4強面對德國的Patrick Franziska / Dimitrij Ovtcharov，在前三板未能創造優勢，處於被動，最終以9比11、5比11、11比7、6比11落敗，並列季席。