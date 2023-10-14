坦哈格終於覺醒　考慮棄用奧拿拿

曼聯今季新簽門將奧拿拿頻頻犯錯失波，成為球隊防線炸彈，不斷遭輿論批評，要求領隊坦哈格將佢貶為後備。根據《ESPN》爆料，原本一直力撐奧拿拿嘅坦哈格都開始改變立場，若然呢位喀麥隆國腳表現再冇改善，就會棄用佢，改由同樣今季加盟嘅比恩迪亞擔任正選門將。

曼聯今季8場英超已失12球，對手往往射中目標就可以入波，奧拿拿猶如「紙板公仔」，雖然坦哈格曾經認為佢傳球能力出色，可以發揮清道夫作用，但歐聯對加拉塔沙雷，奧拿拿卻自殺式傳波，連累隊友卡斯米路食紅牌，種種犯錯都證明奧拿拿唔適合再擔任正選。

曼聯下仗英超對錫菲聯，如果奧拿拿再出事，坦哈格可能會棄用佢，用土耳其國腳比恩迪亞擔任正選門將，出戰之後歐聯對哥本哈根。由於曼聯喺歐聯分組賽2戰2敗，若然再輸波，出線機會將非常渺茫，唔可以再冒險用奧拿拿把關。

曼聯昔日2位名宿舒米高、堅尼先後批評過奧拿拿，傳奇鋼門舒米高指佢只係識舉起雙手，冇真正去撲救，表現令曼聯上下感到不安。堅尼認為曼聯門將需要有堅強性格，克服巨大壓力，但奧拿拿冇呢種特質，可能同以往唔少門將一樣，黯然離開奧脫福。