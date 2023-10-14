20歲楊曉威與謝恩獲下月香港高球賽入場券

香港球手楊曉威（Alexander Yang）和謝恩（Shane Kuiti）成功奪得下月在粉嶺香港哥爾夫球會舉行的第62屆「香港高爾夫球公開賽」入場券，將連同剛奪亞運金牌的香港「一哥」許龍一挑戰一衆高球壇名將，成爲132名參賽球手中的成員，爭逐錦標。

一連兩日的「香港高爾夫球公開賽」資格賽在香港哥爾夫球會新球場舉行，楊曉威和謝恩在22位參賽者中脫穎而出，獲得了下月的正賽參賽資格。20歲的楊曉威在36洞資格賽中以低於標準杆3杆的137杆（69-68）脫穎而出，獲得資格賽冠軍，而在「賽馬會滘西洲公衆高爾夫球場」任教的職業球手謝恩則以138杆（66-72）落後一杆屈居亞軍。

在今年6月獲得美國公開賽的參賽資格，同時成為首位參加大滿貫賽事的香港男子高爾夫球手的楊曉威賽後表示：「『香港高爾夫球公開賽』是一場很棒的國際級賽事，能夠獲得本地球迷的支持，我爲此感到興奮，相當期待這激動人心的一周。」。上屆「香港高爾夫球公開賽」於疫情來襲前的2020年1月舉行，當年只有17歲的楊曉威首次參賽並以並列第13名的佳績完成。

擁有參加美國公開賽的經驗讓楊曉威對下月的比賽更有信心，他補充說：「能夠參賽並與世界頂尖球手同場競技真的機會難得。那一周將是一場考驗，球手們的成績都非常好，預計成績會非常接近。當走上發球台時，除了要出盡渾身解數做到最好外，我也希望能夠獲勝。這想法是否現實並不重要，重要的是我為此目標而奮鬥和努力，希望有一天能夠成功。」

「香港高爾夫球公開賽」自2020年以來首次重返賽程表，第62屆賽事更吸引了有史以來最競爭激烈的球手陣容。賽事在過去六十多年來一直在世界聞名的香港哥爾夫球會舉行，這項記錄僅次於在奧古斯塔（Augusta National）舉行的美國大師賽。

楊曉威與謝恩將於11月加入戰團，挑戰去年英國公開賽冠軍史密夫（Cameron Smith）、兩屆「香港高爾夫球公開賽」冠軍奧爾斯比（Wade Ormsby）、首位在LIV高爾夫聯賽取得三場勝利的古奇（TalorGooch），以及中國香港首枚亞運會高爾夫金牌得主、本地首席球員許龍一（Taichi Kho）等星級名將，一同爭奪今屆「香港高爾夫球公開賽」的冠軍寶座。

中國香港高爾夫球協會會長吳繩綱醫生表示：「我代表中國香港高爾夫球協會衷心祝賀楊曉威和謝恩獲得下月舉辦的『香港高爾夫球公開賽』的參賽資格。在過去兩天的比賽中，數十位香港頂尖高爾夫球手爲爭奪香港頂級錦標賽 —『香港高爾夫球公開賽』的參賽資格而全力以赴，競爭十分激烈，同時也體現了團隊精神。」

吳繩綱醫生補充：「繼中國香港隊在亞運會上創下歷史性佳績，以及許龍一在『國際都會高爾夫球錦標賽』上奪冠後，本地的高爾夫球運動正處於歷史巔峰，香港目前和未來的高爾夫球人才將在粉嶺大顯身手。 我們祝願所有參賽的香港球手好運！ 雖然比賽將十分緊湊，但我們知道，無論是業餘球手還是職業球手，他們都將以最崇高的體育精神代表香港以及高協。」

「香港高爾夫球公開賽」將於11月9至12日在粉嶺香港哥爾夫球會上演，屆時除了爲球迷提供世界級高爾夫球競技外，賽事觀眾村也再次在整個賽事周讓入場觀眾能夠在環境宜人的香港哥爾夫球會享受多項娛樂活動，包括DJ表演、瑜伽體驗、藝術工作坊、高爾夫模擬器和其他運動體驗，當然還有美酒佳餚、畫臉彩繪等適合一家大細的活動。

「香港高爾夫球公開賽 2023」的門票由今日起可於Ticketflap登記及購買：

www.ticketflap.com/hongkongopen2023 。賽事首兩天，即11月9日及10日（星期四及五）免費開放予公眾入場，而11月11日及12日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場証為港幣300元。如欲了解更多，請瀏覽賽事官方網站：www.thehongkongopen.co