賽馬會菁英盃　均業北區神調動　1比1逼和理文

「賽馬會菁英盃」周六（14日）於小西灣運動場爆發雙料娛樂第一擊，由B組的理文面對均業北區。結果理文雖然有保連奴上半場先拔頭籌，但就被北區下半場憑後備入替的羅港威扳平比數，最終雙方打成1比1握手言和。

「黃黑軍團」正選派出潘尚希、羅焯熙及許可臻3位U22兵，保連奴及張憙延復任正選，與亞哥斯達負責攻堅，後防有杜度重返正選大軍；北區3位正選U22球員分別是張桂華、劉君正及陳浩嘉，葉卓文與柏度坐鎮後防，戴起隊長臂章的林樂勤擔正，支援出任箭頭的朱偉均。

開局雙方互有攻守，5分鐘，劉君正禁區外施射省中理文後衞出界。11分鐘，羅焯熙交前，北區門將張桂華出迎踢跌保連奴，但球證沒有表示。16分鐘，張憙延沿左路殺入禁區，連過數人窄位起腳，考驗不到張桂華。20分鐘，劉君正交出直線，陳浩嘉禁區內起腳柱邊出界。2分鐘後，張憙延傳入禁區，保連奴轉身一射入網，為理文先開紀錄。完半場前，肯迪罰球直射，被潘尚希沒收。

換邊後，理文嘗試擴大比數，50分鐘，亞哥斯達過頭波，鄭兆均射門被出迎的張桂華沒收。北區及後一度將理文壓制於半場，58分鐘，林樂勤後上勁射省中杜度中楣彈出。北區及後換入羅港威及戴子軒等球員，收到奇效。70分鐘，戴子軒接應長傳突破，不貪功橫傳給後上的羅港威，後者輕鬆射入，一對後備兵上陣不足5分鐘，就聯手為北區炮製扳平比數的入球。及後雙方都再有攻勢，但未能轉化成入球。80分鐘，韋法頓推橫起腳高出。最終北區以1比1逼和理文，各得1分。