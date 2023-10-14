賽馬會菁英盃　傑志殘陣鬥標準流浪

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周六（14日）尾場繼續上演B組賽事，傑志於小西灣運動場，鬥標準流浪。傑志有袁振謙、甘智健及馬斐3位U22兵擔正，黃洋控制中場；流浪則有陳冠燊、龍梓軒和趙正宇正選出擊，神田夢實、伊巴謙和劉智樂組成前線三叉戟。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

傑志正選：

1 王振鵬 ［GK］

4 查理史葛

10 基爾頓

11 伊卜拉伊木.庫爾班

17 米基爾

19 黃洋 ［C］

28 鄭展龍

32 袁振謙

74 甘智健

89 恩查

96 馬斐

標準流浪正選：

13 陳冠燊 ［GK］

2 馬相訓

4 金旻奎

5 林遼太

7 劉智樂

12 盧均宜 ［C］

14 岡本玲仁

17 龍梓軒

20 趙正宇

21 伊巴謙

44 神田夢實

傑志後備：

13 買合木堤艾尼卡爾 ［GK］

91 石皓心 ［GK］

15 羅拔圖

78 彭慶曦

79 劉宇浩

87 余靖瑋

標準流浪後備：

1 盧兆崎 ［GK］

11 梁興傑 ［GK］

10 林嘉緯

16 林衍廷

19 姚浩明

22 基奧雲尼

25 梁凱俊

26 黎培基

28 陳耀祖

由於丹卓斯基、祖連奴、伊高沙托尼、金信煜，以及U22門將石皓心均要養傷，奧拿斯又因事缺陣，加上9名球員要隨港隊作客不丹，傑志賽前特意從U18提升了數名小將。暫代主教練金東進承認陣容不整下，要面對實力強勁的流浪會十分困難：「上次即使贏流浪，但佢哋踢得唔差，要留心伊巴謙嘅速度，同埋神田夢實處理嘅死球，希望黃洋同其餘外援，可以喺場上帶住班後生仔。」

馬斐上仗後備入替，迎來其港超地標戰，這名前鋒表示十分開心，希望今仗鬥流浪可以獲得更多上陣時間，自己會全力爭取入球：「上場落場前都有少少緊張，但失誤比預期少，有一腳射門入咗會更好，把握力需要提升。上到嚟職業，速度上優勢冇咁明顯，要啲時間適應。」

傑志即使缺少多名主力，但標準流浪總教練王家中（Henry）認為，對手實力不會因此削弱太多，強調今仗目標贏波，取得出線關鍵3分：「傑志仲有好多高質素外援同年青球員，影響唔大。相反流浪有啲U22因為上堂，間中出席唔到球隊操練，默契或有影響。佢哋基本功都算可以，但攻守意識仲要加強。」陣容方面，亞運4強功臣林衍廷已重投訓練，有望趕及披甲，惟李毅凱因出戰國際賽，將繼續缺陣。

年僅17歲的中場趙正宇今季才升上一隊，他形容超聯氣氛很好，自己十分期待遇上勁旅傑志，希望可以幫助球隊獲勝：「自己身型同經驗輸蝕，對邊隊都會難踢，反而做好自己最緊要，落到場唔好輕易失波，發揮保持穩定。」