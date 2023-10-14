足總盃　轟入職業生涯首球　梁星耀：想證明自己

深水埗周六（14日）出戰「足總盃」第一圈賽事，於旺角大球場面對香港U23，為球隊一箭定江山的梁星耀，更轟入職業生涯首球，賽後他表示十分興奮。曾在2018年經歷十字韌帶撕裂的「星耀」，又希望自己之後可以在超聯舞台上，繼續證明自己。

現年27歲的梁星耀，2016年加盟和富大埔首度踏足職業賽場，但一直傷多過踢，之後遇上疫情以及大埔自降，2020/21球季轉投當年仍在甲組的深水埗，直至上季才隨球隊重返超聯。今場面對香港U23，他在69分鐘於禁區頂左腳妙射破網，終於攻入職業生涯首球，賽後他亦顯得十分興奮：「等咗好耐，依球一定好難忘，無諗過踢左閘都入到波。其實都係有機會咪試吓，平時練波加操都有射開，但個吓冇諗太多，一控一射咁啱入咗。」「星耀」續指這場勝仗相當重要，希望之後面對其他同級對手時，能令球隊信心大增。

慣常司職中場的「星耀」，今仗繼續被安排客串左閘，他承認自己仍要時間適應：「球隊純左腳球員唔多，得我同陳靜謙，教練團想揾一個左腳球員踢依個位。本身唔係邊路球員出身，啱啱出道有踢過左翼衞，但打後一格要時間適應，始終依個位體能需求大。」「星耀」曾在2018年遭遇十字韌帶撕裂，他透露自己在復出後，一直戴上印有日本漫畫《足球小將》的足球護墊，盼自己可以學習當中的精神：「自己鍾意依套漫畫，希望學習主角鍾意踢波，同埋唔好放棄嘅態度。2018年嘅受傷對我好大重創，斷斷續續長抖咗成年，但傷患運動員實有，想克服佢，希望再上嚟超聯可以證明自己。」