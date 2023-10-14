港隊亞運獎牌功臣獲頒表揚狀　壁球有望首登奧運

香港於杭州第19屆亞運會派出歷來最龐大的代表團，最終創下歷屆最多獎牌數，勇奪8金、16銀及29銅共53面獎。特區政府與港協暨奧委會周六（14日）在政府總部舉行杭亞代表團返港歡迎儀式，向獎牌運動員頒發表揚狀。

今屆亞運，港隊豪取53面獎牌，創歷屆新高。特區政府與港協暨奧委會周六向獎牌運動員頒發表揚狀，獲得2金2銀3銅的香港游泳隊率先上台，包辦2金1銀3銅的何詩蓓現身處外地，未有出席儀式。

大部分運動員回港後，休息數天就已重投訓練，太極拳太極劍全能銀牌得主許得恩表示：「這面銀牌對我說已是很久以前的事，目前我正準備11月的世錦賽，屆時除了主項，可能還會參加槍術，希望能帶來一點新鮮感。」亞運男子花劍團體銅牌成員崔浩然表示：「亞運後我到了美國旅行，現已展開訓練，準備一連串世界盃分站比賽，爭取奧運積分。」

壁球隊則迎來喜訊，2028年洛杉磯奧運組委會建議壁球在內5個運動成為新增項目，意味壁球有望首度成為奧運項目。港隊眾將對消息感雀躍，亞運女團銀牌成員湯芷穎表示：「前3屆奧運都失望而回，我們原本已經放棄這個奧運夢，沒想到終於等到機會到來，給我們很大動力！」說到女子隊教練趙詠賢卸下教練一職，湯芷穎說：「其實我們亞運比賽完才收到這個消息，相信大家都會記住她的教誨，繼續努力。」