保誠網賽　仙妮雅高娃闖決賽鬥費蘭迪絲

保誠香港網球公開賽周六（14日）上演4強賽，世界排名85的捷克球手仙妮雅高娃以直落2盤，力挫6號種子意大利「開心果」查維辛，明日將與加拿大的費蘭迪絲爭冠軍。

世界排名42的意大利球手查維辛，連日來以甜美笑容贏得不少球迷歡心，這天她開局不錯，首盤一度領先3：1，惟27歲的仙妮雅高娃愈戰愈勇，連贏3局反超前，並以6：4先拔頭籌。

仙妮雅高娃在第2盤繼續施壓，更打破查維辛的發球局，令這位意大利「開心果」怒不可遏，不時向場邊抱怨，又用球拍猛打地面。查維辛中段發力，曾送出「love game」，追成2：4，可惜後勁不繼，捷克球手再贏兩局，終以6：2取勝。

仙妮雅高娃將於決賽迎來2021年美網亞軍費蘭迪絲，力爭今季第2項冠軍。兩人曾於去年法網次圈相遇，費蘭迪絲以直落6：3、6：2取勝。仙妮雅高娃賽後大讚維園中央球場氣氛好，給她動力戰鬥下去。談到費蘭迪絲在香港很受球迷擁戴，仙妮雅高娃說：「比賽就是這樣，有時有人支持你，有時不會，希望明天也有人支持我吧！費蘭迪絲的打法很具侵略性，我相信一定會是場硬仗，我會好好享受這場比賽，為冠軍而戰。」

女雙方面，今年在世大運混雙和女團奪得銀牌的中國球手湯千慧，夥拍中華台北19歲球手曹家宜，4強大戰2號種子俄羅斯 Lidziya Marozava 及波蘭 Katarzya Piter ，「湯曹配」首盤「搶七戰」輸6：7（2），其後以6：3扳回一城，最終在「搶十」決勝局以10：6驚險取勝。香港網賽是曹家宜職業生涯首個WTA巡迴賽，她賽後在社交網站表示：「我明天一定會全力以赴，堅持到底！」