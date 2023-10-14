賽馬會菁英盃　首次擔正送助攻　龍梓軒：今場意義更大

繼上季兩挫傑志之後，標準流浪今季於「賽馬會菁英盃」繼續扮演巨人殺手本色，周六（14日）以3比2擊敗對手。比賽中送出助攻的19歲小將龍梓軒第一次為流浪擔正，幫助球隊最終取勝，他認為比起過去兩次擊敗傑志，今場自己參與度更高，意義亦更大。

今場流浪率先入局，首次擔正的龍梓軒左路突破傳中，造就劉智樂為流浪先開紀錄，後者即將迎來30歲生日，作為後輩的龍梓軒也不忘送上「祝福」：「送個助攻畀佢！」上季流浪於「賽馬會菁英盃」兩次挑戰傑志成功，惟當時龍梓軒只能以後備球員身份在比賽尾段上陣，他說今場勝仗對他意義更大：「今日係上咗嚟超聯之後第一次正選上陣，好好彩仲有一次助攻，幫球隊贏到傑志，當然意義係比上年更大。」

惟龍梓軒就認為今場自己表現僅算「合格」，希望未來能做得更好：「進攻方面尚算可以，但防守方面就要再加強，尤其係單對單防守同企位，經驗都未係好足夠。」他不忘感謝教練團給予機會，強調不會因為交出助攻而自滿，未來會繼續爭取在聯賽等其他賽事獲得正選機會：「唔想畀人標榜係U22，只係喺『賽馬會菁英盃』適齡先至有正選上陣，要繼續努力向上。」