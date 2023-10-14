西班牙「藍月力量」　可凍結夏蘭特？

挪威同西班牙將於下周一(16日)凌晨歐國盃外圍賽A組生死戰交鋒，挪威前鋒艾寧夏蘭特上仗歐國外梅開二度，表現勇猛，勢必對西班牙防線構成壓力。不過，西班牙勝在「藍月力量」知己知彼，防守中場洛迪卡斯簡迪、中堅拿樸迪熟晒夏蘭特路數，2人有信心可以凍結呢位曼城入球機器。

今場可以話係「曼城內戰」，艾寧夏蘭特同洛迪卡斯簡迪現時效力「藍月亮」，拿樸迪剛於今夏離開曼城，轉投沙特阿拉伯豪門艾納斯，佢畢竟上季同夏蘭特做過隊友，平時練波經常交手，依家有機會喺大賽碰頭。

拿樸迪表示，呢位挪威國腳潛力無限，速度快、爆發力強，但並非無法應付，最緊要縮窄佢跑動空間，令佢難以發揮強項。洛迪卡斯簡迪亦非常熟悉夏蘭特踢法，佢負責中場掃蕩，將盡量切斷挪威球員對夏蘭特嘅傳球供應。

西班牙首循環贏挪威3比0，但夏蘭特因傷缺陣，所以拿樸迪認為兩隊今次交鋒，情況將會大不同。

值得一提，拿樸迪今年6月結婚，艾寧夏蘭特屬於少數有出席婚禮嘅曼城球員，可見兩人關係非常好，但今仗各為其主，私人感情放埋一邊，絕對冇面畀。