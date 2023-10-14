賽馬會菁英盃　衞冕冠忠南區迎戰東方

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」繼續雙料娛樂，周日（15日）假小西灣運動場爆發兩場A組賽事，打頭陣有大埔今季首次與港會碰頭。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）至於壓軸上演，有衞冕的冠忠南區鬥上季4強分子東方。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

東方曾於2020/21賽季首次在這項盃賽捧盃，上季亦成功打入4強，主教練盧比度（Chino）希望球隊今季先以力爭小組前列為目標：「要做到呢點我哋嘅表現需要有改善，南區會喺小組出線大熱，係一支實力好強嘅球隊，呢場波對我哋會非常困難。」Chino強調今季陣中每位球員，尤其一班小將都會獲得出場機會。球隊多位主力缺陣，包括葉鴻輝、高素巴耶夫、孫銘謙、余在言及黃梓浩都獲各自代表隊徵召要出戰國際賽，可幸黃皓雋已經歸隊。

年僅17歲的吳宇曦上場於首次在港超聯賽亮相就踢正選，他認為表現可以更好。青年軍時期，梁振邦是吳宇曦的教練，如今兩人並肩在港超賽場作戰，吳也表示非常欣賞梁的職業態度：「『梁Sir』好專業，亦會以身作則。」首戰面對衞冕的南區，吳宇曦無所畏懼：「南區實力幾勁，但我哋只要踢出教練部署，唔會話冇機會。」

冠忠南區將以衞冕身份出戰，首場分組賽即硬撼東方，主教練楊正光指艾華和鞠盈智兩名要隨「大港腳」作客不丹，是役未能候命，但相信現有人腳有力交出好表現：「艾華同『阿智』（鞠盈智）對進攻好緊要，不過都諗過喺『菁英盃』會做輪換，而且我哋有足夠適齡球員，呢方面可能有少少優勢。」「光Sir」又預計東方有黃皓雋歸隊後，戰力較此前的賽事有所增強，認為雙方形勢相當接近。

早前代表港隊出戰亞運的門將伍瑋謙（Ivan），今仗可以歸隊，他透露自己鼠蹊位置輕微受傷，但整體狀態還可以，今仗目標全取3分，助球隊踏出衞冕的第一步：「東方今場因為港隊踢國際賽，冇咗啲主力，但絕對唔可以睇小。無錯小組避開理文、傑志係有著數，始終我哋年輕球員班底唔錯，希望今場可以順利贏波，早啲攞到足夠分數出線。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：40. 鍾凱文

後衞：17.柳志成 15.黃浩然 20.丹尼爾 6.郭崇毅

中場：27.馬高斯 23.馬希偉 16.梁振邦

前鋒：2.賀爾 7.巴科爾 44.柏拔

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 12.杜馬思 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 19.趙聡悟

前鋒：17.李小恆 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒