「保齡天王」胡兆康率港隊奪三人賽世界冠軍

以香港保齡天王胡兆康為首的中國香港保齡球代表隊，周六(14日)於科威特舉行的2023世界保齡球錦標賽，奪得男子三人賽金牌，這是港隊時隔6年再贏得此項榮譽。

2023世界保齡球錦標賽於10月3至15日在科威特舉行。今天進行男子三人賽項目第二天的賽事，比賽以貝克賽制式進行，球員以固定順序在同一局比賽中投球。由胡兆康、黃鈞源及謝晉軒組成的中國香港代表隊於第二圈以A組首名出線，並在準決賽以202:157及224:175擊敗立陶宛組合。

港隊在決賽面對丹麥組合爭持激烈，先以213:203拿下首局，但在第二局以182:226被追和，在決勝局港隊勢如破竹，首9格全部打出全中，最後以265:213擊敗對手，繼2017年後再次在世界保齡球錦標賽三人賽中奪得金牌。

這是胡兆康繼2015年世界盃個人冠軍及2017年三人賽冠軍後，生涯第三個世界冠軍，他賽後坦言很享受三人賽與隊友一起拼博的過程:「雖然打決賽接近9小時，身心都很疲累，但與隊友一齊緊張、一齊嗌的那份激情是最難忘，真的很開心。」這也是港隊自疫情後的最大型比賽，康仔坦言比賽初段的狀態不是太理想:「上周都有出戰科威特公開賽，打得麻麻，自己很想做好、打全中，但反而愈打愈緊張，在三人賽我嘗試以享受的感覺去打，並想着每球都想全中的心態，反而做到效果。」

中國香港代表隊將於周日(15日)出戰男子五人賽項目，並於10月17日星期二上午乘搭CX738抵港。