巴西3星大戰前秘密開P 　名模潛入酒店玩通宵

巴西日前喺世盃外被委內瑞拉逼和1比1，尼馬賽後被球迷掟爆谷出氣，不過原來好戲在後頭！據巴西傳媒報道，該仗巴西正選「三叉戟」尼馬、李察利臣同雲尼斯奧斯祖利亞，賽前一晚竟然喺球隊酒店搞神秘派對，邀3位網紅名模潛入酒店玩通宵，隨住部份錄音同影片流出，有女主角已證實事件，令巴西球迷不滿升級。

巴西著名記者Matheus Baldi周六(14日)喺IG投下震撼彈，踢爆巴西3星喺對委倫瑞拉前開秘密派對，並有一段女子嘅whatsapp錄音，透露3星當時「人盯人」同3位女性一齊：尼馬同Rebeca Ribeiro、雲尼斯奧斯祖利亞同Leticia Sogiro、李察利臣就同Rita Lopes，3名女子都係巴西有名嘅模特兒同網紅。

另一段流出影片所見，一名疑似係Leticia嘅女士，喺比賽當中朝早離開巴西國家隊下榻嘅酒店，事件曝光後，Leticia亦「上水」證實：「我同雲尼斯奧斯4月已經通訊，佢幾次請我去開P但我冇去，今次佢嚟到庫亞巴，我去同一個識咗半年嘅人約會有乜問題？我哋兩個都係單身，唔可以一齊咩？」

Leticia指雲尼斯奧斯對今次事件曝光感到失望，所以「唔知仲有冇得發展」，佢亦拒絕談論另外2名模特兒係咪有參加派對，只透露參加者會被「沒收手機」。至於被指喺派對入面同尼馬「一對」嘅Rebeca Ribeiro，亦貼出佢同尼馬以前嘅合照。尼馬之前被爆喺女伴懷孕期間偷食，要公開道歉求原諒，未婚妻Bruna Biancardi上星期為佢誕下兒子。

「三叉戟」開完P後食白果，大批巴西球迷群起聲討：「尼馬偷食？真係估唔到」、「佢哋肯定對方真係女人？」「唔係話李察利臣要見心理醫生，呢個係醫生建議？」巴西喺星期三(18日)朝早會喺世盃外作客烏拉圭。