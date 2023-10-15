意大利老將「破處」創紀錄　強勢挑戰英格蘭

周日(15日)凌晨歐國盃外圍賽C組，上屆冠軍意大利主場以4比0大勝馬爾他，相隔3年再度入選國家隊嘅中場邦拿雲度拉射入世界波，以34歲零53日成為意大利史上最大年齡取得「處子入波」球員，可以話係大器晚成。意大利將於周三(18日)凌晨作客榜首英格蘭，成為爭取出線最關鍵一仗。

意大利近期受到球員違規賭波及傷兵問題困擾，失去多位主力，但實力仍遠勝外圍賽全敗嘅馬爾他，全場有70%控球率及18次射門。開賽22分鐘，邦拿雲度拉喺禁區邊轉身抽射入網，打開紀錄，呢位費倫天拿老將為意大利上陣16場首次入波。上半場補時，杜文尼高貝拉迪射成2比0。

換邊之後，意大利繼續強攻，杜文尼高貝拉迪勁射入網，個人梅開二度。臨完場前，後備上陣嘅法迪斯亦射入1球，值得一提，呢位國際米蘭中場近3次為意大利上陣射入4球，效率極高。

同組另一場烏克蘭以2比0擊敗北馬其頓，意大利同烏克蘭一樣有10分在手，落後英格蘭3分，由於意大利比烏克蘭踢少1場，有些微優勢，但下仗作客英格蘭，將面臨重大考驗。