卡塔爾財團放棄收購曼聯　紅魔球迷絕望了

歷時近1年嘅曼聯賣盤計劃失敗收場，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)及英國各大傳媒報道，紅魔鬼班主格拉沙家族拒絕最大買家卡塔爾財團開出嘅60億鎊(約570億港元)收購計劃，令對方大老闆謝克阿勒薩尼失去耐性，決定放棄收購。另一位主要買家英國富商拉特克利夫成為「贏家」，將會買入曼聯25%股份，但球會話事人始終係格拉沙家族，令多年來「反格拉沙」嘅曼聯球迷再次陷入絕望。

格拉沙家族上年11月宣布準備將球會賣盤後，吸引多個財團競投，當中以謝克阿勒薩尼為首嘅卡塔爾財團最有誠意，唔止開出60億鎊收購曼聯100%股份，並願意額外投資10億鎊改善主場奧脫福球場設施及振興周邊地區發展，以及為球會償還所有債務。

不過，格拉沙家族仍然嫌對方出手低，而且想保留部份股權，令雙方一直未能達成協議。據悉卡塔爾財團代表近日再次同格拉沙家族會談，但都係傾唔掂數，令謝克阿勒薩尼決定退出收購行列。

事實上，上月已經傳出格拉沙家族擬擱置出售球會，令曼聯股價單日暴跌超過18%，呢個美國富豪家族認為曼聯值100億鎊，打算等2025年再次掛牌出售，認為屆時可以吸引更多買家競投。

隨住謝克阿勒薩尼放棄收購，英國富商拉特克利夫成為最大得益者，佢願意以13億鎊(約123億港元)，只收購25%股份，滿足格拉沙家族繼續主持大局嘅要求，預料雙方將於短期內展開交易談判。