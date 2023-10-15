克羅地亞往績可靠　有力速破威爾斯

歐國外D組搶分騷，威爾斯主場鬥克羅地亞。克羅地亞今場有卡拉馬歷復出領軍，恢復攻力，而且「格仔兵團」對威爾斯往績特佳，近6次交手獲4勝2和，當中5次先開紀錄，擺明食住威爾斯，捧克羅地亞第一隊入球。（周一凌晨2時45分開賽）

D組現時形勢緊湊，土耳其上輪擊敗克羅地亞後，以13分排榜首，「格仔兵」以10分排次席，阿美尼亞上仗爆冷不敵拉脫維亞，現時和威爾斯同得7分排小組第3及第4，幾隊仲要為出線爭崩頭。

威爾斯有主場之利，上場熱身賽大炒直布羅陀4蛋，首度為國家隊上陣嘅查理沙維治大獲好評，不過克羅地亞實力高直布羅陀幾班，而且今場「紅龍」輸波的話，出線機會近乎零，難免會綁手綁腳。

克羅地亞上場大意不敵土耳其，更將榜首送畀對方，想出線不容再失。卡拉馬歷及時復出，呢名賀芬咸射手狀態大勇，近6場聯賽入4粒，近兩場國際賽亦有士哥，分組賽為「格仔兵團」射入3球，今場有力數胡。事實上克羅地亞以往食住威爾斯，近6次交手全部有入波，當中5次先開紀錄，客隊「第一隊入球」玩得過。

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