賽馬會菁英盃 大埔火併港會
2023年10月15日 14:00
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賽馬會菁英盃（A組）：大埔 vs 港會
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「賽馬會菁英盃」周日（15日）繼續於小西灣運動場雙料娛樂，上演兩場A組賽事，頭場由大埔硬撼港會。大埔今場續由林志基把關，蔡立靖負責輸送彈藥，支援雷仙奴、鍾偉強及鄭子森攻堅，亞歷斯祖先列後備；至於港會，就派出劉學銘鎮守中路，麥美倫、加斯特夫控制中場，福保羅和里奧在前線爭取入球。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）
大埔正選：
41 林志基 ［GK］
12 謝臣
13 卡朗
14 馬高斯山度士
20 王顯琛
23 蔡立靖
33 加比爾 ［C］
77 郭縉諾
80 鍾偉強
95 雷仙奴
99 鄭子森
港會正選：
88 邁亞 ［GK］
3 費利皮爾
4 劉學銘
6 李俊諺
7 莊文歷
8 麥美倫 [C]
11 江展民
17 加斯特夫
23 白星馳
26 里奧
30 福保羅
大埔後備：
1 錢兆琛 ［GK］
4 馮冠鳴
8 彭欽蓬
11 張力行
17 陳曉鋒
25 亞歷斯祖
26 李家豪
27 黃祖心
31 翁煦濤
港會後備：
1 費查 [GK]
81 艾斯亨利 [GK]
2 周子謙
9 播磨浩謙
12 村越俊宏
16 温俊
18 積施利
19 簡嘉亨
20 蕭嘉明
24 斯特芬
25 基奧
「賽馬會菁英盃」繼續雙料娛樂，周日（15日）假小西灣運動場爆發兩場A組賽事，打頭陣有大埔今季首次與港會碰頭。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）至於壓軸上演，有衞冕的冠忠南區鬥上季4強分子東方。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）
2016/17賽季，大埔在李志堅帶領下首次贏得這項賽事冠軍，今季「堅Sir」重返球隊執教，當然希望取得佳績，他就講到大埔今季在「賽馬會菁英盃」的目標：「睇到分組形勢，大埔避開咗傑志同理文兩支勁旅，我認為小組出線係首要目標。」今季首次面對港會，「堅Sir」承認對對手增兵之後，後備兵源實力有所增強。謝家榮及陳肇鈞兩位主力要為港隊出戰世盃外，今場無緣披甲，好消息是亞歷斯祖已經歸隊。
今季新加盟大埔的21歲中場王顯琛（Marco），上場在聯賽斬獲職業生涯處子球，幫助大埔擊敗晉峰。原本在美國攻讀學士學位的Marco，今季決定休學1年，挑戰職業足球舞台，他也對這項賽事感期待：「今次係我第1年亦係最後1年以U22適齡球員身份踢『賽馬會菁英盃』，雖然我比唔少『02仔』遲出道，但都想試下踢職業嘅感覺，希望爭取更多出場時間同入波，留下美好回憶。」
港會上場「高級組銀牌」不敵深水埗，兼有前鋒泰亞高被逐離場，是役要停賽無緣上陣，主教練東尼咸美頓（Tony）坦承今場面對大埔惡戰難免：「佢哋簽咗幾個新球員之後，喺聯賽贏咗東方同標準流浪，實力一定好過上季，我諗場波應該會幾刺激。」周子謙踢完亞運後已經歸隊，Tony預告正選陣容將會作調整，盼球員能珍惜上陣機會，好好表現。
中場主力溫俊（Emmet）就有信心，隊中的年輕球員已經準備就緒，能夠交出好表現：「雖然Ryan（李俊諺）同Tim（周子謙）都好細個，但已經見到佢哋幾有潛質，可以有唔錯嘅發揮，所以大家都好期待呢場波。」港會上季各項賽事，都曾擊敗大埔，Emmet稱球隊依然會沉着應戰，爭取勝利：「無論對手係邊隊，我哋都會努力去製造麻煩，好好把握反擊機會，以勝利為目標。」