賽馬會菁英盃　鍾偉強成入球功臣：盼再入港隊

港超聯球隊大埔周日（15日）於「賽馬會菁英盃」以2比1反勝港會，為球隊射入致勝一球的鍾偉強，為兩名隊友謝家榮及亞歷斯祖，助港隊歷史性打入亞運4強感到驕傲，希望自己能夠持續交出好表現，再次成為港隊一份子。

「強仔」去季回歸大埔後，全季僅攻入1球，不過他是役取得1個入球後，本季暫時已取得兩個「士哥」，他坦言去季演出不太理想，盼本季可以持續為球隊建功：「上季入得1球絕對係唔達標，到今季暫時入咗兩球，希望之後入多啲波，而且大埔呢季實力強咗，大家分工清晰，踢落自然舒服啲。」

鍾偉強2018年曾助香港隊，在「2019東亞足球錦標賽外圍賽」第2圈，入波兼助港隊擊敗中華台北，如今他的兩名隊友謝家榮及亞歷斯祖，早前亦代表港隊歷史性以第4名完成亞運，「強仔」都為此感到驕傲：「今次佢哋仲要喺8強贏埋伊朗入4強，真係好犀利！前幾年因為疫情，香港足球好似死寂一片，但依家因為港隊成績咁好，又令球圈有番生氣。」

談到會否希望再次成為港隊一員，「強仔」認為現時最重要是做好自己：「暫時都係順其自然先啦，如果今季真係踢得好，希望再有機會踢港隊。」