保誠網賽　新星組合湯千慧／曹家宜強勢奪冠

保誠香港網球公開賽周日（15日）煞科，中國世大運兩面銀牌得主湯千慧，夥拍首戰WTA賽的中華台北19歲新星曹家宜，最終在女雙決賽以7：5、1：6及11：9險勝3號種子格魯吉亞組合，以冠軍結束今站「神奇之旅」。

湯千慧和曹家宜於香港網賽首度合作，前者於世大運奪得混雙及女團銀牌，後者則年僅19歲，全職生涯2年來首戰WTA巡迴賽。「湯曹配」連日來合作無間，同時展現很強韌力，4強鬥到「搶十戰」險勝2號種子俄羅斯／波蘭組合，殺入決賽對3號種子格魯吉亞組合嘉拉舒妮高娃/莎絲洛域治。

湯千慧和曹家宜與格魯吉亞組合決賽首盤互相破發，以7：5領先，惟格魯吉亞組合強勢反擊，加上湯千慧疑受手傷影響，接發球表現下滑，湯千慧和曹家宜第2盤連輸5局下，以1：6告負。比賽要以「搶十」分勝負，「湯曹配」落後6：9下連救3個賽點，最後更以11：9驚險勝出，贏得全場掌聲。

這對「奇兵組合」在晉級之路擊敗第2至4號種子，最終捧走冠軍，賽後曹家宜以英文致謝：「多謝我的拍檔，這個星期感覺很美妙。感謝大會、職員、贊助商、我的教練，還有我的哥哥！」此時，坐在場邊的哥哥亦向她豎起拇指，以示鼓勵。「湯曹配」在決勝盤落後6：9，最後絕地反擊拿下勝利，曹家宜說：「我覺得只要你仍然在場上，你還是會有機會的。特別是當時輪到我發球，我跟拍檔說，不要擔心，我們繼續專注就好，最後迎來完美反勝。」

23歲的湯千慧亦感謝在場球迷為她們加油，她透露因手部受傷，今場連發球亦有難度，最後克服困難奪冠感到很開心：「比賽後段我也忘了受傷的事，專注打好。」