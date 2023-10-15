港甲　九龍城尾段打少個　1比1逼和中西區

首輪賽事因颱風「小犬」來襲延期的新一季港甲，周日（15日）終於正式開鑼，其中在跑馬地遊樂場就上演上季冠亞軍對碰，由中西區火併九龍城。結果中西區雖然有陳嘉宝先開紀錄，但就被比賽後段十人應戰的九龍城，憑禾達頭鎚建功，以1比1逼和。

上季於甲組封王的中西區，衞冕之路第一擊正選派出多位新面孔，包括陳嘉宝、李瀚灝及葉凱傑等；九龍城就有今季來投的上季港甲神射手禾達，以及尼日利亞中間艾米卡擔正，旺雙財及伍家揚等先列後備。

九龍城開局較為主動，禾達禁區外一腳遠射未能命中。20分鐘，許嘉樂禁區頂二傳，禾達再有機會起腳又偏離目標。率先打破僵局的是中西區，林雲傑罰球斬去尾柱，陳嘉宝接應傳送頭鎚建功，23分鐘為球隊先拔頭籌。41分鐘，劉家銘開出罰球，禾達一頂入網，為九龍城扳平比數。補時階段，陳文輝角球直接彎向球門，中柱後再彈中李瀚灝出界。半場雙方打成1比1平手。

換邊後，兩邊都作出調動，中西區派出劉浩霖，九龍城則有汪雙財入替。兩軍繼續對攻，46分鐘汪雙財接應傳中一射高出。兩分鐘後，大衞巴拉禁區內打倒掛，被鍾偉豪撲出。其後許宏鋒及曾錦濤發生口角，後者倒地，連帶場邊的雙方職員都捲入衝突，兩人都被球證黃牌警告，也令賽事增添火藥味。86分鐘，曾錦濤踢跌安基斯，被球證兩黃一紅驅逐離場，但對戰果影響不大。最終中西區以1比1遭九龍城逼和。