夏蘭特盡地一煲　挪威強攻西班牙

歐國盃外圍賽A組出線關鍵一戰，挪威主場迎擊「狂牛兵團」西班牙。挪威目前落後對手2分，仲要踢多一場，今仗必須贏波，否則出線機會非常渺茫，勢必放手一搏。西班牙為保出線席位，作客亦力爭贏波以免夜長夢多。睇番挪威近4場歐國外總入球，全開3球或以上，一於追中位數2.5球嘅入球大。（周一凌晨2時45分開賽）

先講講呢組形勢，目前榜首蘇格蘭出線機會樂觀，餘下一席出線名額，基本上屬挪威同西班牙之爭，依家排第3嘅挪威上仗以4比0大炒塞浦路斯，力保出線機會，艾寧夏蘭特重拾射門鞋梅開二度，18歲新星紐沙亦貢獻助攻，佢近3次為國家隊上陣創造5球，包括射入1球及4次助攻，成為球隊進攻新泉源。加上阿仙奴中場馬田奧迪加特都有數胡能力，絕對有本錢同對手鬥攻。

挪威進攻有保證，可惜防線就唔多穩陣，今屆6場歐國外僅1場冇失波，首循環就吞西班牙3蛋，與其坐以待斃，倒不如趁主場之利豁出去搶攻，話唔定有驚喜。

西班牙上仗雖然僅以2比0小勝榜首蘇格蘭，但其實創造大量攻勢，全場高達18次射門，可惜浪費唔少機會，包括艾華路莫拉達入波越位「食詐胡」，米基爾馬連奴射門冇運中柱彈出，否則唔只贏兩粒。值得一提「狂牛兵團」今仗只要全取3分，就穩奪出線權，勢必全力爭勝。以佢哋近3場歐國外合共轟入15球嘅強大攻力，今仗大盤高唱入雲。

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