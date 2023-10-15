賽馬會菁英盃　冠忠南區東方和氣收場

「賽馬會菁英盃」周日（15日）尾場賽事續於小西灣運動場上演，由衞冕冠軍冠忠南區面對東方。最終南區憑佐佐木周及川瀨浩太各建一功，以2比2逼和東方，各得1分。

伍瑋謙復出為南區把守最後一關，基斯、黎格爾組成雙防中，兩名U22球員陳傲軒、趙聡悟，將支援箭頭史提芬彭利拿。至於東方今仗由巴科爾掛帥，柳志成、黃浩然扼守中路，並起用鍾凱文、吳宇㬢、黃皓雋及馬希偉4名U22球員。

開賽僅3分鐘，巴科爾接應傳中銅頭一搖，僅被伍瑋謙擋出底線，惟其後的角球攻勢未能創造入球之餘，更被南區打反擊，佐佐木周第1腳雖然被鍾凱文拍到，但他隨即補中，南區5分鐘領先1比0。但到26分鐘，吳宇曦送入禁區，巴科爾射成1比1，3分鐘後，馬希偉接應過頭波，禁區射破伍瑋謙十指關，東方成功反超。到上半場末段，南區再有壞消息，古安奴傷出，由川瀨浩太入替，南區半場落後1比2。

南區換邊後全力反撲，於59分鐘終於追平，川瀨浩太接應佐佐木周罰球，頂成2比2。其後戰情膠着，南區利用死球創造攻勢，不過俱未能攻破東方防線。79分鐘，後備入替的柏拔左路勁射，被伍瑋謙救出。最終兩隊未再增添紀錄，踢成2比2完場。

南區衞冕第1擊打和東方，主教練楊正光認為雙方合演1場刺激賽事，但坦言球隊開局演出一般，幸好經過調動後，形勢有所改善：「可能唔適應對手咁大壓逼力嘅防守，所以球隊上半場好難先組織到攻勢 ，好彩下半場調整之後形勢好咗，同對手打到有來有往。」「光Sir」透露上半場傷出的古安奴，賽前已有輕傷，之後會再檢查其傷勢。

東方今場除了派出4位U22球員擔正，亦安排7名U22球員在後備席待命，主教練盧比度（Chino）對能夠在南區手上搶分感到滿意：「嗰兩球失波都係自己失誤導致，但班後生仔踢得唔錯，如果之後繼續努力，係有機會成為為香港足球未來嘅棟樑。」談到馬希偉連同今仗，已連續兩場有「士哥」，Chino大讚對方取得極大進步，使他感到十分欣喜。