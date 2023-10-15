賽馬會菁英盃　連續兩場入波　巴科爾：只想幫球隊

「賽馬會菁英盃」周日（15日）尾場賽事，東方最終在小西灣運動場，以2比2賽和衞冕的冠忠南區。新加盟的前鋒巴科爾（Noah）繼續有好表現，連續兩場為東方取得入球，這位西班牙前鋒就對好腳風感開心，並談到他融入球隊的情況。

「Super Noah！Super Noah！」賽後小西灣運動場響起東方球迷的打氣聲，新加盟巴科爾頻頻入波，迅速成為球迷新寵。繼上場聯賽地標上陣就斬獲入球，Noah今場在「賽馬會菁英盃」繼續展示出色埋門能力，上半場為東方射成1比1，吹響球隊反攻號角。

今場要面對南區杜馬思等具經驗後衞的嚴密盯防， Noah承認比賽過程非常困難，甚至比起上場聯賽對深水埗更難應付：「南區係上季冠軍，係好強嘅球隊，我哋全力以赴，但最終今日只攞到1分，惟有下場繼續爭勝，好開心可以連續兩場入波，可惜嘅係球隊未能贏晒3分。」

過往曾征戰西班牙聯賽的Noah，今季首次來港征戰，他承認要適應炎熱天氣是一大挑戰：「好在陣中有不少同聲同氣的職球員，佢哋幫咗我好多。」東方開季有洛迪古斯受重傷要長抖，另一前鋒孫銘謙近日就被港隊徵召，在前線人腳匱乏的情況下，在擔起入球重責之餘，Noah說也希望能夠幫助陣中年輕球員：「呢個都係球隊搵我嘅原因，我哋隊波要好多後生仔，佢哋已經做得好好，我嘅首要目標係幫助球隊，就算冇波入都好，我都會竭盡全力幫球隊爭勝。」