費蘭迪絲19個月後再贏冠軍　賽後廣東話多謝球迷

保誠香港網球公開賽周日（15日）舉行的女單決賽，世界排名60的21歲加拿大球手費蘭迪絲，與捷克的仙妮雅高娃上演精彩對決，兩人大戰2小時49分鐘後，費蘭迪絲以盤數2：1首次捧起香港賽冠軍，這亦是她自2022年3月後首個單打冠軍。賽後這位加拿大少女用廣東話「多謝」連日到場支持她的球迷，十分窩心。

世界排名60費蘭迪絲和排名85的仙妮雅高娃，去年曾於法網交手，加拿大人以直落兩盤取勝，今仗兩人鬥得難分難解，27歲的仙妮雅高娃先發制人，以6：3拿下第一盤。費蘭迪絲於第2盤發力，一口氣連贏4局，但仙妮雅高娃亦不甘示弱，又連取3局，不過她在一次上網擊球時受傷跌倒，其後更需要醫療暫停。原本仙妮雅高娃已經紮住左大腿，此局之後右腿亦告受傷，費蘭迪絲把握機會以6：4扳回一城。

仙妮雅高娃「傷上加傷」跑動減少，改變打法提高發球速度，希望減少板數來回。策略一度奏效，第3盤第5局她曾送出「Love Game」，其中一球更令費蘭迪絲將直接轟出中央球場外，贏得不少掌聲。兩人之後互相破發，仙妮雅高娃情急下憤而「掉拍」，費蘭迪絲則沉著應戰，最終以6：4再贏一盤，相隔19個月，終於再嘗冠軍滋味。

冠軍得來不易，費蘭迪絲形容此刻心情相當複雜：「等了19個月終於再贏冠軍，好開心，同時見到我的包廂又有點失落，因為我的爸爸兼教練不在。這是一場艱難的比賽，對手表現很好，擊出很多落點不同的致勝球，我要一直控制自己情緒。我聽到場上有小朋友為我打氣，所以希望為他們再努力一點，令他們為我自豪！」

費蘭迪絲不忘大讚對手頑強表現，令這場比賽更加精彩：「我們都是進攻型球員，我爸常說，比賽就像是打一場硬仗，如果她打你一拳，你就要打她兩拳。決賽就是要有『大心臟』。」2021年，年僅19歲的費蘭迪絲接連擊敗「Top 10」球手勇闖決賽，最終不敵18歲的華度加奴獲得亞軍，她表示大滿貫冠軍依然是她的終極目標，同時祝福華度加奴早日回歸賽場。