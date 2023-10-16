西班牙出線歐國盃　19歲加維奠定核心地位

周一(16日)凌晨歐國外賽事，A組西班牙作客1比0擊敗挪威，提前2輪拎到決賽周資格，同時帶挈埋次席嘅蘇格蘭一齊晉級。19歲中場加維今仗一箭定江山，成為西班牙史上最年輕入5球球員，同時今場已經係佢第25次為西班牙上陣，奠定狂牛核心地位。

西班牙自上年世盃後表現回勇，今場面對挪威控制大局，艾華路莫拉達20分鐘曾射入空門，但被VAR判定越位在先作廢；踢到49分鐘挪威門前混戰，加維10碼附近抽入全場唯一入球。西班牙同蘇格蘭喺A組有15分，拋離只剩1場嘅挪威5分，雙雙拎到出線資格。

巴塞隆拿中場加維17歲就代表西班牙，依家雖然只得19歲，但已經25次代表國家隊上陣，今場射入第5個國際賽入球，更係西班牙史上最年輕入5球球員。西班牙近代中場3大Icon沙維、恩尼斯達、布斯基斯，喺19歲仍未曾踢過國家隊，相反加維已經踢過世界盃，明年更會首度進軍歐國盃。

西班牙領隊富安迪賽後表示：「加維係一個好有實力嘅球員，我鍾意佢嘅一切，好開心佢係一個西班牙人。」加維賽後亦話：「我戰結果好開心，努力終於有回報，西班牙處於一個好好嘅走勢，鎖定歐國盃入場券令人興奮。」