2028奧運新增壁球等5項目　香港或再添獎牌希望

國際奧委會（IOC）周一（16日）正式批准壁球、棒球/壘球、腰旗式美式足球、棍網球（六人賽）及板球（T20）成為2028年洛杉磯奧運的新增項目。

根據IOC現行條例，每支主辦國可以建議幾項運動，作為當屆奧運會的新增項目，最終壁球、棒球/壘球、腰旗式美式足球、棍網球（六人賽）及板球（T20）將會被納入2028年洛杉磯奧運，而香港隊以往在壁球表現向來有一定保證，包括在剛過去的杭州亞運，以2銀4銅完成賽事，又於2018年雅加達亞運勇奪女子團體賽金牌，因此壁球成為2028奧運項目後，或令港隊有望於當屆奧運增加奪得獎牌的機會。

值得一提，中國香港棍網球總會亦宣布，將在今年12月29至31日，在香港仔黃竹坑運動場舉行國際超級棍網球六人賽。這項比賽將有男、女子各8支世界排名前列的隊伍參賽，除了香港會主場出戰，目前確定來港的隊伍還有英國（世界排名男子第4、女子第4）、德國（世界排 名男子第7、女子第9）、以色列（世界排名男子第8、女子第5）及捷克（世界排名男子第8、女子第9）。