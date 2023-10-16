世盃外　相隔8年再征不丹　鞠盈智：高原比賽好困難

香港男子足球代表隊周二（17日），出戰世盃外第一圈次回合賽事，相隔8年再次作客惡鬥不丹。作為少數仍然在陣的球員之一，中場鞠盈智表示在高原氣候下作賽相當困難，希望一眾隊友盡快適應，並再次踢出首回合上半場時的出色表現。

港隊曾在2015年10月於世盃外作客不丹，但在高原兼雨中作賽下，僅憑陳肇麒臨完場前，接應左路角球頂入才險勝1球。中場鞠盈智該仗有份正選上陣，踢了84分鐘才被換出，他坦言在高原氣候下作賽相當困難：「始終係高原地方，天氣都凍啲，記得上次踢都好辛苦先贏到。好彩今次不丹嘅天氣幾好，我哋近日喺高海拔球場練習，希望一班隊友快啲適應。」

相比8年前，「阿智」認為不丹實力有所提升，提醒大家切勿因首回合領先4球而鬆懈，有信心球隊能夠再次獲勝：「依隊不丹好過8年前，見到上場用波都唔係好差。無錯首回合下半場表現唔太理想，同上半場差好遠，唔想大家再放鬆，希望今次成場都保持到上場開賽初段嘅狀態。」現年36歲的「阿智」，續指早前隨球會冠忠南區經歷「8日3戰」後，體能方面仍需時間恢復，暫時狀態未算最好。