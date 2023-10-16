「魔獸」弗爆　比利時當頭起夠贏瑞典

今晚歐國外F組焦點戰，比利時主場硬撼瑞典。雖然「歐洲紅魔」已提早出線，但在主帥泰迪斯高帶領下連場報捷，勢頭未減，瑞典爭前2機會渺茫，寧買當頭起，再追比利時主勝。（周二凌晨2時45分開賽）

隨住上輪擊敗奧地利3比2，比利時喺F組6戰獲16分，甩開第3位嘅瑞典10分，提早兩輪鎖定前2嘅直接出線席位，唔排除今仗會有所保留。不過要留意，自上年世盃恥辱性分組賽出局後，改由泰迪斯高接手，各項賽事帶隊踢咗7仗，豪取6勝1和不敗，單計近4仗全勝，無論係成績、場面同信心都返晒嚟，淨係箭頭盧卡古就喺歐國外攻入9粒，同佢喺世盃堅敗家嘅表現，可謂天淵之別。

論戰意，瑞典應該比已出線嘅比利時更強，但未打已有射手阿歷山大伊沙克因傷退隊，日前同摩爾多瓦「拍跳」，雖有謝斯柏卡爾臣省兩粒兼交出助攻贏3比1，不過對手太弱，而且佢今季轉投博洛尼亞喺意甲仲未開齋，前鋒古艾臣更射失12碼，前線唔多靠得住。

現時瑞典打少1場下，落後次席奧地利7分，只要奧地利今輪贏弱旅阿塞拜疆就肯定晉級，瑞典形勢極之不妙，更何況實力上同比利時差幾條街，唔係話想贏就贏到。加上近4次碰頭「歐洲紅魔」贏晒，照捧主勝。

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